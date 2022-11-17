Dünya Kupası alamayan Ay-Yıldızlılar, lige verilen arayı iki hazırlık maçla değerlendirme kararı almıştı. Bu karşılaşmaların ilkinde dün Diyarbakır’da İskoçya’yı ağırladı. Maçın büyük bölümünde rakibine üstün bir oyun sergileyen A Milli Takımımız, Ozan Kabak’la önce direğe takıldı, ardından golü buldu. Cengiz Ünder’le ikinci yarıya da güzel başladık, 2-0’ı yakaladık. McGinn’in golü İskoçlar’ı umutlandırsa da sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı bildik.

Farkı kaçırdık

Cenk Tosun, Eren Elmalı ve Enes Ünal'la farkı açma şansı elde etsek de kaleci Craig Gordon'u geçemedik. Ay-Yıldızlılar, İskoçlar'ı devirerek 271. özel maçta 100. galibiyetine ulaşmayı başardı. Ozan Kabak, Kırmızı-Beyazlı forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Cenk Özkaçar ve Deniz Türüç ise uzun süre sonra Milli Takım 'da yeniden sahaya çıktı.

Cengiz Ünder klasiği

Milli Takımımız’ın en önemli hücum silahlarından biri olan Cengiz Ünder, İskoçya maçını da boş geçmedi. 25 yaşındaki oyuncu, Lacivert Beyazlılar karşısında artık kendisi için klasik haline gelen gollerinden biri attı. Sağdan ceza sahasına giren Cengiz, sol ayağıyla harika bir plase vuruş yaparak arka direkten topu ağlara gönderdi. Yıldız futbolcu, böylece Ay Yıldızlı forma altında 44. maçında 15. gol sevincini yaşayarak Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Zeki Rıza Sporel’i yakaladı. Cengiz ayrıca Milli Takım’da en fazla gol atan 11 oyuncu arasına girdi.

‘Apayrı bir duygu’

25 yaşındaki oyuncu maçın ardından verdiği demeçte, “İlk defa Diyarbakır’a geldim. İnanılmaz coşkulu bir karşılama oldu. Taraftarlar harikaydı. Maçta bizim için her şey çok güzeldi. Milli Takım’da kendimi çok özgüvenli hissediyorum. Çok şükür yine gol attım. Milli forma altında gol atmak, asist yapmak apayrı bir duygu” dedi.

Bir direğe bir kaleye

Ozan Kabak, dün Ay-Yıldızlılar’ın en iyi isimlerinden biriydi. Genç oyuncu, 3’lü savunmada sağ stoper olarak görev yaptı. Ozan, defansta oynamasına rağmen sık sık topla rakip yarı sahaya geçti, hücuma destek verdi. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Hoffenheim’daki golcü kimliğini Ay-Yıldızlı formaya da yansıtmayı başardı. Ozan, önce kafayla direğe takıldı. Genç savunmacı, sonraki pozisyonda ise Hakan Çalhanoğlu’nun ortasına harika bir şekilde yükselerek fileleri havalandırdı. Alman ekibinde 16 resmi maçta 4 gol, 4 asist gibi müthiş bir istatistik yakalayan Ozan Kabak, Milli Takım’da da ilk gol sevincini yaşamış oldu.

‘Benim için özel bir andı’

Başarılı savunmacı, maçın ardından yaptığı açıklamada, “Diyarbakırlılar’a çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi” dedi. Ozan, “Zor bir maçtı ama çok iyi mücadele ettik. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk Milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim” ifadelerini kullandı. Hoffenheim’da 3’lü savunmaya alışık olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, Çağlar ve Cenk Özkaçar’la birlikte adaptasyon sorunu yaşamadıklarını sözlerine ekledi.

Hakan Çalhanoğlu’ndan 14.asist

Ay-Yıldızlılar’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İskoçya karşısında maça ilk 11’de başladı ve çok iyi bir performans sergiledi. Hakan’ın ilk yarıda iki harika şutunu kaleci Gordon güçlükle çeldi. Yıldız futbolcu, Ozan Kabak’ın golünde ise ortayı yapan isim oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu böylece Milli Takım’da 14. asistini yapmış oldu. Hakan bir gol daha attırabilirse, 15 asisti bulunan Nihat Kahveci’yi yakalayacak. Listenin ilk sırasında ise 22 asistle Arda Turan var.

Deniz Türüç: Gurur vericiydi

Başakşehir’deki başarılı performansıyla yeniden Milli Takım’a seçilen Deniz Türüç, dünkü maçta 69. dakikada oyuna dahil oldu. 29 yaşındaki oyuncu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “İlk maçımız Diyarbakır’da, güzel taraftarımızla birlikte çok güzel oldu. Milli formayı giymek her zaman gurur verici. Golden sonra sahadakiler ve yedek oyuncular hep beraber sevindik. Milli Takım’da herkes oynamak istiyor. Dorukhan Toköz kardeşim sakat olmasına rağmen kampa geldi, ziyaret etti” dedi.

‘Bütün maçları kazanmak istiyoruz’

Genç stoperin Valencia’da şans bulamamasına rağmen Milli Takım’a çağırılması tartışma yaratmıştı. Cenk, dün 3’lü savunmada sol stoper olarak oynadı ve iyi bir maç çıkarttı. 22 yaşındaki oyuncu, “Uzun bir aradan sonra yeniden Milli formayı giydim ve ilk kez 11’de başladım. Bu benim için gurur kaynağı. Aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirme hedefindeyim. 2-0 öne geçik, ardından bir düşüş oldu ama oyunu tuttuk ve maçı bitirdik. Hazırlık maçı da olsa hepsini kazanmak istiyoruz” diye konuştu.