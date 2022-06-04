Ay-Yıldızlılar, Faroe Adaları'nı tarihinde ilk kez konuk edecek. İki ülkenin bugüne kadarki tek maçı, 15 Temmuz 1991'de oynandı ve 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Milliler,Uluslar Ligi'nde oynadığı son 8 maçın sadece birini kazanabildi ve bu süreçte 3 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti.

Tek galibiyetimizi ise son iç saha karşılaşmamız olan Rusya karşısındaki 3-2'lik sonuçla almıştık. Ayrıca bu turnuvanın iç saha maçlarında; 5 mücadelede yediği 8 golle kalesini kapatamayan 4 ülkeden (Diğerleri İzlanda, İrlanda ve Malta) biriyiz. Artık Burak Yılmaz'sız yeni bir döneme giren Milliler, Faroe'nin ardından grupta 7Haziran'da Litvanya (d), 11Haziran'da Lüksemburg (d) ve 14Haziran'da Litvanya ile karşılaşacak.