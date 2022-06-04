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A Milli Takım'da yeni dönem başlıyor

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi grubundaki ilk maçında Faroe Adaları ile sahasında karşılaşacak. Saat 21.45'teki karşılaşma, TRT1'den ekranlara gelecek.

04 Haziran 2022, Cumartesi 09:04 Son Güncelleme:
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A Milli Takım'da yeni dönem başlıyor

Ay-Yıldızlılar, Faroe Adaları'nı tarihinde ilk kez konuk edecek. İki ülkenin bugüne kadarki tek maçı, 15 Temmuz 1991'de oynandı ve 1-1'lik sonuçla tamamlandı. Milliler,Uluslar Ligi'nde oynadığı son 8 maçın sadece birini kazanabildi ve bu süreçte 3 beraberlik ile 4 mağlubiyet elde etti.

Tek galibiyetimizi ise son iç saha karşılaşmamız olan Rusya karşısındaki 3-2'lik sonuçla almıştık. Ayrıca bu turnuvanın iç saha maçlarında; 5 mücadelede yediği 8 golle kalesini kapatamayan 4 ülkeden (Diğerleri İzlanda, İrlanda ve Malta) biriyiz. Artık Burak Yılmaz'sız yeni bir döneme giren Milliler, Faroe'nin ardından grupta 7Haziran'da Litvanya (d), 11Haziran'da Lüksemburg (d) ve 14Haziran'da Litvanya ile karşılaşacak. 

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