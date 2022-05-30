A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi kapsamında 4 Haziran’da Faroe Adaları ile evinde, 7 Haziran’da Litvanya ve 11 Haziran’da da Lüksemburg ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar bu maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yaptığı antrenmanlarla devam ettiriyor. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde ilk bölümü 4 numaralı sahada gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve istasyon çalışmasıyla başladı. Milliler, daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Kuntz, maçı sık sık durdurarak oyunculara uyarılarda bulundu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.

Dün akşam saatlerinde kampa katılan Cengiz Ünder, sabah idmanının ardından akşam da takımla birlikte çalıştı. Rıdvan Yılmaz, tedbir amaçlı bireysel çalışma gerçekleştirirken, izni devam eden Orkun Kökçü ise antrenmana katılmadı.

TFF Başkanı Servet Yardımcı, akşam antrenmanını tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, çarşamba günü yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.