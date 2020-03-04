Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımında oynayan Cenk Tosun'un idmanda sakatlanması ve Euro 2020'yi muhtemelen katılacak olması A Milli Takım'ın sıkıntısını arttırdı. Böylece turnuvada oynama ihtimali çok az alan oyuncu sayısı üç oldu. Merih Demiral, Cenk Tosun ve Yusuf Yazıcı.

Yusuf Yazıcı 21 Aralık 2019'da sakatlandı, Nisan sonu dönecek

Lille takımında oynanayn Yusuf Yazıcı, 21 Aralık 2019 tarihinde Monaco maçında sakatlnamıştı. Dönüşünün 2020 yılı Nisan sonu olması beklenen Yusuf'un form durumuna göre kadroda olma ihitmali var ancak olmama ihtimali daha yüksek

Merih Demiral 12 Ocak 2020'de sakatlandı, Temmuz gibi dönecek

A Milli Takım'ın elemelerde en çok maça çıkan oyuncusu Merih Demiral, 12 Ocak 2020 tarihinde Roma maçında sakatlanmıştı. Merih'in dönüşünün turnuva sonuna gelmesi bekleniyor dolayısıyla kadroda olma ihtimali çok düşük.

Cenk Tosun 3 Mart 2020'de sakatlandı, 6-7 ay oynayamayacağı konuşuluyor

Cenk Tosun dün antrenmanda sakatlandı ve yaklaşık 6-7 ay görev yapamayacağı konuşuluyor. Bu durumda Euro 2020 ile birlikte yeni sezonun ilk haftalarını da kaçırma ihtimali bulunuyor. Euro 2020 elemelerinde en çok gol atan A Milli Takım oyuncusu Cenk Tosun olmuştu.

Sakatlıklar yakayı bırakmadı

Sezon boyunca A Milli Takım kadrosunda yer alan oyunculardan Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Hasan Ali Kaldırım, Kenan Karaman, Emre Akbaba ve Nazım Sangare gibi oyuncular uzun süreli sakatlıklar yaşadı.

ŞENOL GÜNEŞ SAKAT OYUNCULAR HAKKINDA KONUŞTU

A Milli Takım forması giyen ve şu anda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili bilgi de veren Güneş, "Ozan'ın kalçasında bir eziklik var, düzeleceğini düşünüyorum. Yusuf'un sahalara dönüşü ne zaman olacak, zaman gösterecek. Merih iyileşir ama dönüşü nasıl olur, bilemiyoruz. Dorukhan, iyi gidiyor ama 1 ay içerisinde takımla çalışmaya başlayabilir. Kenan Karaman, sakatlıktan döndü. Hasan Ali de sakatlığını atlattı. Yeni oyuncular varsa onları düşüneceğiz. Daha zamanımız var, takip ediyoruz. Emre Akbaba döndü ve performansı yukarıya gidiyor. Bütün oyuncular önemli, hepsine değer veriyoruz. Ama önemli olan takımdır. Ülkenin beklentisini biliyoruz. İyi yaptığımız şeyleri çoğaltmak istiyoruz. Doğru şeyleri yapar ve biraz da sabırlı olursak daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



