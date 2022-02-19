A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Avrupa’nın ve Türkiye’nin her yerinde oyuncularını takip aldı. Alman çalıştırıcı, hem statlardan hem de televizyondan aday futbolcuları yakından izliyor.

Süper Lig maçlarının yanı sıra, Avrupa liglerinde oynayan milli futbolcuları da yerinde seyreden Kuntz, nerdeyse her gün bir ülkede oluyor. 2022’ye çok hızlı giren tecrübeli çalıştırıcı, özellikle geçen hafta sürekli yol kat etti.

Başta Galatasaray - Trabzonspor maçı olmak üzere Süper Lig maçlarını yerinden takip eden Kuntz, daha sonra İspanya’da Getafe-Levante maçında Enes Ünal’ı, Fransa’da Metz-Marsilya maçında Cengiz Ünder’i, İtalya’da Inter-Liverpool maçında Hakan Çalhanoğlu’nu seyretti. Başarılı antrenör, İtalya’da ayrıca Atalanta’nın tesislerine de giderek Merih Demiral ile bir araya geldi.

Stefan Kuntz’un dışında, yardımcısı Kenan Koçak da sürekli maç izlemeyi sürdürdü. Kuntz’un yetişemediği anlarda Kenan Koçak devreye girdi. İkili zaman zaman beraber seyahetler yaptı. Almanya’ya da sık sık giden Kunt ve Koçak, burada da A Milli Takım’a kazandırabilecekleri potansiyel isimleri takip etmeyi sürdürdü.

İlk maç 24 Mart’ta

Öte yandan Süper Lig’deki teknik direktörlerle de sürekli irtibat kuruldu. Kenan Koçak bu ilişkiyi yürütürken, Stefan Kuntz da özellikle yurt dışındaki Türk oyuncularla sık sık iletişim kurarak takipte olduğunu hissettirdi.

Türkiye, 24 Mart’ta Portekiz’de yapacağı maçı kazanırsa, 29 Mart’ta da İtalya-Kuzey Makedonya galibiyetle ülkemizde oynayacak.