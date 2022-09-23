UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Lüksemburg ile karşılaştı. Özellikle savunmada sorun yaşayan Milliler, ilk yarı 2 gol ağlarında gördü.Hücumda ise istediğini birtürlü bulamayan Milliler, ikinci yarıda biraz daha etkili oldu. Mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz,"5 önemli oyuncumuz yok. Almanya Ümit Milli Takımı'ndayken Hollanda'ya karşı Ferdi'yi görmüştüm. Ferdi çok yönlü bir oyuncu. Sahada neler yapabileceğini göreceğiz" dedi.Alman hoca, Lüksemburg karşısında Ferdi'yi orta sahada oynattı, genç oyuncu da bu bölgede istenilenin fazlasını vermeye çalıştı. Uluslar Ligi'nde Lüksemburg mücadelesi hariç 4 galibiyet alan Milliler, 14 gol attı, hiç gol yemedi. Fakat dün kalesinde 3 gol gören Ay-Yıldızlılar bu istatistiği sonlandırdı. Berabere kalarak da ilk puan kaybını yaşadı.

Fatih Terim ve Şenol Güneş

Türkiye'nin başında görev yaptığı son dört maçı kazanan Stefan Kuntz, üst üste dört galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu. A Milli Takım tarihinde üst üste 5+ galibiyet almayı başaran sadece iki çalıştırıcı bulunuyor: Fatih Terim ve Şenol Güneş. Dün Lüksemburg yenilgisiyle bu istatistik de son buldu.