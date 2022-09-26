Uluslar Ligi'nde ilk gollerini FIFA'da 93. sıradaki Lüksemburg'dan yiyen, ilk mağlubiyetini de 125. sıradaki Faroe Adaları'ndan alan A Milli Takımımız'da teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği artık tartışılmaya başlandı.

Harika başladığımız Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'deki son iki maçımızda hayal kırıklığını iliklerimize kadar hissettik. İlk 4 maçımızı kazandık ve ardından önce İstanbul'da 3-3 biten Lüksemburg mücadelesinde grupta ilk gollerimizi yedik; beraberliği ilk Milli maçına çıkan İsmail Yüksek'le son anda kurtardık. FIFA sıralamasında 93. olan Lüksemburg sınavının bir kaza olduğunu düşünüp, FIFA'da 125. olan ve ilk maçta 4-0'la geçtiğimiz Faroe Adaları'nı yenerek kapanışı güzel yapmak istedik. Ancak ilk devrede attığımız 4 şutta 1 isabet bulduk ve 41'de Kerem'le bulduğumuz gol de ofsayta takıldı.

İlk golü sol bek attı

Maçtan önce Faroe'nin hocası Hakan Ericson'un, "Türkiye'nin defanstaki sıkıntılarından faydalanmak istiyoruz" cümlesi adeta hayat buldu. Biz 2. devrede işi bitiririz derken 51'de savunmadaki hataların ardından sol bek Viljormur Davidsen'in vuruşunda Ozan Kabak'a çarpan top, ağlarla buluştu. Biz şoku atlatamadan ev sahibi 59'da forvet Edmundsson farkı 2'ye çıkardı. 89'da Serdar Gürler'in Milli formayla ilk golü gelse de, teknik direktör Stefan Kuntz'un öğrencileri, bu kez de gruptaki ilk mağlubiyetini son maçta yaşadı. FIFA'da 42. sıradaki Ay-Yıldızlılar'ın aldığı bu sonuçlar, Kuntz'un koltuğunu iyiden iyiye sallamaya başladı. Artık Alman hocanın geleceğinin ne olacağı büyük bir merak konusu...

Kuntz: Hocayı değiştirelim demek kolay

Lüksemburg maçının aksine ilk 11'de 6 değişiklik yapan, 3-3 biten mücadelede beraberlik golünü atan İsmail Yüksek'i yedek kulübesinde başlatan A Milli Takımımız'ın hocası Stefan Kuntz, maçın ardından, "Geçen maç yumruk yedik demiştik ama bu sefer nakavt olduk. Gerçekten acıtıyor. Teknik direktör değişikliğinden söz etmek kolay. Hocayı değiştirelim demek kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın şu andaki gerçek durumu bu. Bir hoca değiştirerek, şu anki realitenin hemen değişmesini beklemek de pek gerçekçi değil. Bu sonuç sonrası çok daha motive durumdayım" yorumunu yaptı.