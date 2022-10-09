Almanya’da oynanacak EURO 2024’ün eleme grupları, Frankfurt’ta çekilecek kurayla belli olacak. UEFA'ya üye olan 53 ülkenin katılacağı kura çekimi öncesinde A Milli Takımımız için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

'Genç bir takımımız var'

Uluslar Ligi'nde son alınan Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları mağlubiyetleriyle eleştiri okları hem Kuntz'a hem de milli oyuncularımıza çevrilirken, Büyükekşi umutlu konuştu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "EURO 2024'e katılmak istiyoruz. Genç bir takımımız var. Ben takımımıza güveniyorum" dedi.

'Özellikle istediğimiz bir takım yok'

Teknik Direktör Stefan Kuntz da sadece takıma odaklandığını belirterek, "Bizim burada olmamız çok güzel bir duygu. En büyük hedefimiz EURO 2024'e katılmak olacak. Kendi takımımıza odaklanmış durumdayız. Grupta özellikle yer almak istediğimiz bir takım yok açıkçası" ifadelerini kullandı.

Format nasıl olacak?

Kura çekiminde takımlar, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi'nde, müsabakalara başladıkları ligler, elde ettikleri puan ve derecelere göre 7 farklı torbaya ayrılacak. Grup maçlarının tamamlanmasın ardından liderler ve ikinciler, adlarını finallere yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te belirlenecek. UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçları sonrasında katılan takımlar kesinleşmiş olacak.







