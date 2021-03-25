A Milli Takım’da Norveç hazırlıkları başladı

Günün tek çalışmasını Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan millilerde, dün akşam Hollanda maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

Yarın saat 11.00'de İspanya'nın Malaga kentine uçacak olan Ay Yıldızlılar, Norveç maçının son çalışmasını maçın oynanacağı Malaga'daki La Rosaleda Stadyumu'nda saat 20.00'de gerçekleştirecek.

İSTANBUL,(DHA) -