İskoçya ve Çekya ile oynayacağı özel maçlar için önceki akşamdan itibaren toplanmaya başlayan, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde çalışmalarına başlayan A Milli Takımımız ilk idmanını dün akşam gerçekleştirdi.

18.00’de başlayan antrenmanın ilk yarım saatlik kısmı basın mensuplarına açık olarak yapıldı. A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil olan oyunculara hoş geldin diyen Stefan Kuntz’un Arda Güler’le yakından ilgilendiği gözlendi.









İskoçya ve Çekya maçlarında Arda Güler, Tayyip Talha, Samet Akaydın gibi oyuncuları değerlendirmek isteyen Kuntz’un bu isimlere süreler vereceği ifade edildi.

Emre Mor daha sonra

Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmak zorunda kalınan Emre Mor’un ilerleyen süreçlerde yeniden değerlendirileceğini ifade eden Alman teknik adam, hazırlık maçlarında yeni isimleri görüp oyuncu havuzunu genişletmek adına bu müsabakaları fırsat olarak kullanmak istiyor.

Montella'dan yerlilere tebrik

Adana Demirspor’un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, milli takıma davet edilen takımın başarılı stoperi Samet Akaydın ile Beşiktaş ’a transfer olan Tayyip Talha Sanuç’u tebrik etti. Montella, paylaşımının altına ’Türk Milli Takımı’na seçilmenize katkıda bulunmuş olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum’ ifadelerini yazdı.

Montella, paylaşımının altına ise İstiklal Marşı’ndan ’O benim milletimin yıldızıdır parlayacak’ ifadelerini ekledi.

Atalanta’dan Merih talebi

A Milli Takım kadrosuyla ilgili dün flaş bir gelişme yaşandı. TFF, Merih Demiral’ın kulübü Atalanta’nın talebi üzerine oyuncunun A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Merih takıma katılmadan bu süreci Atalanta ile çalışarak geçirecek.