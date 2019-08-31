A Milli Takım’da kadro açıklandı

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ediyor... H Grubu’nda yer alan A Milli Takımımız, Arnavutluk, Moldova ve Fransa’yı mağlup etmiş, İzlanda’ya ise kaybetmişti. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 9 puanı hanesine yazdıran Ay-Yıldızlılar, 7 Eylül’de İstanbul’da Andorra ve 10 Eylül’de deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik direktörü Şenol Güneş bu karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı.

İşte o isimler:

Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç

Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu

Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman