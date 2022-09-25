Ay-Yıldızlılar'da, Salih Özcan'ın sakatlanmasının ardından Lüksemburg karşılaşması öncesi aday kadroya kariyerinde ilk kez davet edilen Fenerbahçe 'nin yükselen yıldızı İsmail Yüksek, 3-3 biten maçta oyuna sonradan girmiş ve uzaktan enfes bir vuruşla beraberlik golünü ağlarla buluşturmuştu.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un, Faroe Adaları karşılaşmasında İsmail'e ilk 11'de görev vereceği öğrenildi. İsmail gibi ilk kez A Milli Takım 'a çağrılan Onur Bulut'un da 11'deyer alma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.