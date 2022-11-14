A Milli Futbol Takımı, çarşamba günü Diyarbakır'da İskoçya ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada pas çalışması ile devam eden idman, taktik antrenmanla sona erdi.

Ay Yıldızlılar'da Emirhan İlkhan, Arda Güler, Samet Akaydın ve Tayyip Sanuç, Milli Takım 'a ilk kez çağrılan isimler oldu. Milliler'de Mehmet Zeki Çelik ve Onur Bulut salonda çalıştı. Dün takımlarıyla lig maçına çıkan Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ise antrenmanda yer almazlarken, milli takım kampına bu gece katılacaklar.

A Milliler, yarın saat 14.30'da maçın oynanacağı Diyarbakır'a hareket edecek ve son antrenmanını mücadelenin oynanacağı Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da gerçekleştirecek.