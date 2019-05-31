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A Milli Takım'da Cenk Tosun aday kadrodan çıkartıldı

A Milli Takım'da Cenk Tosun aday kadrodan çıkartıldı

31 Mayıs 2019, Cuma 19:12
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A Milli Takım'da Cenk Tosun aday kadrodan çıkartıldı

NAMIK KEMAL KILINÇ / ANTALYA,(DHA) - A Milli Futbol Takımı'nda Yunanistan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun, aday kadrodan çıkartıldı. 
A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan'ı 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, Fransa ve İzlanda maçlarının aday kadrosundan çıkartıldı. Mücadelenin 55'inci dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen tecrübeli golcü, yerini Güven Yalçın'a bırakmıştı.
Sabah saatlerinde Antalya'da MR'ı çekilen Cenk Tosun, daha sonra eşiyle birlikte öğle saatlerinde İstanbul'a gitti. 

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