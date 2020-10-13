Ay-Yıldızlılar’ın, Rusya karşısında ikinci yarıda üstünlük kurmasında en büyük pay sahiplerinin başında Cengiz Ünder geldi. Transfer döneminde Roma’dan, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester’ın yolunu tutan Cengiz, devrenin başında Efecan Karaca’nın yerine oyuna girdi.

Milliler’e büyük hareket getiren Cengiz, Rusya savunmasına oldukça zor anlar yaşatırken, ev sahibinin yıldızımızı durdurmak adına yaptığı her plan, başarısızlıkla sonuçlandı. Mücadelede Rus kalesine gönderdiği bir topunu kalecinin kurtardığı, bir topunun ise direkten döndüğü genç oyuncu, şimdiden yarın oynayacağımız Sırbistan maçı öncesi ilk 11’deki yerini de garantiledi.