A Milli Futbol Takımı, dün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg'u konuk etti. Ay-Yıldızlı taraftar yoğun yağmura aldırış etmedi, takımı desteklemeye gitti. 90 dakika bir an olsun susmayan futbolseverler, bayrak açarak, tezahüratlar yaparak, destekte bulundu. 17 bin kişilik statta, 10 bin 030 kişi Türkiye Milli Takımı'nı yalnız bırakmadı.

Lüksemburg'un karşılaşmayı 3-2'ye getirmesi sonrası tribünlerde sinirleri yükseltti. Lüksemburglular'ın özellikle yavaş hareketleri taraftarları kızdırdı. Bu durum tribünlerin yabancı madde atmasına da neden oldu. Mücadelenin sonunda takımlarına destekte bulunan Kırmızı-Beyazlı futbolseverler, oyuncuları çağırarak moral verdi.