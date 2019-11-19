30 Kasım'da yapılacak kura çekiminde Türkiye 3. torbada yer alacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'teki kura çekimine 24 takım katılırken dörderli 6 grup oluşturulacak. Eleme grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada yer alacak, en iyi iki grup ikincisi de 2. torbadan kuraya dahil olacak. En düşük puanlara sahip iki grup ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off'larından gelecek 4 takımla birlikte 4. torbada kendine yer bulacak.

Gruptan nasıl çıkarız?

4'erli 6 grupta yarışacak olan takımlar arasında 3 maç sonunda ilk ikide yer alan 12 ülke bir üst tura çıkacak. Ayrıca gruplarında en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 bileti alacak.

Hazırlık maçı için teklif yağıyor!

Avrupa'nın devleri ile birlikte EURO 2020'de mücadele edecek olan Türkiye'ye hemen özel maç teklifleri de yağmaya başladı. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası gibi organizasyonlara katıldığımız tüm turnuvalarda maç tekliflerinin sayısı da artarken bu kez Katar ilk kapımızı çalan ülke oldu. Mart ayındaki programa göre TFF'nin cevap vereceği öğrenilirken kura çekimi sonrasında rakiplerimize göre de Şenol Güneş ve kurmayları hazırlık maçlarının stratejisini belirleyecek. (Sabah)