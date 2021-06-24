A Milli Takım , Euro 2020'de ilk iki grup maçını kaybetmesine rağmen son maça en iyi 4 üçüncü arasına girmek için çıkmıştı. Averaj olarak geride kalan A Milli Takım'a istediği sonuçlar bir araya gelirse sadece 3 puan bile yetecekti. Fakat Şenol Güneş'in ekibi İsviçre karşısında puan alamazken istenen sonuçlar da oluşmadı. Bir başka deyişle A Milli Takım, İsviçre karşısında kazansa dahi son 16 turuna ulaşamayacaktı.

4-0 gerekecekti...

Altı grupta üçüncü sırayı bitiren takımlara bakıldığın kendi grubunu 4 puanla tamamlayan takımlar var. Bu takımların dışında 3 puan ile grubunu bitiren ekiplerden Ukrayna -1 averaja, Finlandiya -2 averaja ulaştı. A Milli Takım ancak İsviçre karşısında 4-0 kazansaydı son 16 yapabilecekti. İsviçre böylece hali hazırda yer aldığı üçüncüler arasında olmayacak, Türkiye 3 puan ve averajla Ukrayna'nın ardından 4.takım olacaktı

İşte Euro 2020 üçüncüler tablosu

Euro 2016'da da benzeri oldu!

A Milli Takım, Euro 2016'da da ilk iki maçını kaybetmiş hatta İspanya karşısında farklı mağlup olunca işi zora sokmuştu. Son maçta Çekya karşısında 2-0 galip gelen A Milli Takım, şansını son anlara kadar sürdürmüş ama ancak İrlanda Cumhuriyeti'nin galip gelmesi sonucu üst turu görememişti.











