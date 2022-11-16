TFF, Uluslar Ligi'nde Lüksemburg beraberliği ve Faroe Adaları yenilgileri sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Stefan Kuntz'la yola devam etme kararı almıştı. Adeta o gün Ay-Yıldızlılar'da yeni sayfa açıldı. Milli Takımımız da o günden sonra ilk kez bir maça çıktı, özel karşılaşmada İskoçya ile karşılaştı.

Oyundan ve sonuçtan memnun

Tarihinde Diyarbakır'da ilk kez sahaya çıkan A Milli Takım , İskoçya'yı Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-1 kazanmasını bildi. Kuntz da son düdüğün ardından hem oyundan hem de sonuçtan memnun olduğunu kaydetti.

'İlk 60 dakika inanılmaz oynadık'

Mutlu olduğu gözlemlenen Alman hoca, "Galibiyet dolayısıyla güzel ve önemli maçtı. İlk 60 dakika inanılmaz oynadı çocuklar, son yarım saatte bazı hatalarımız oldu, bunların üzerinde çalışacağız, analiz edeceğiz. Rakip ilk şutuyla golü buldu. Onun haricinde rakip baskı yapmaya çalıştı ancak iyi savunma yaptık. Önümüzdeki yolculuk için iyi bir adımdı bu" dedi.

'Arda Güler süre alacak'

İlk kez A Milli Takım'a çağrılan 17 yaşındaki Arda Güler için taraftarın tezahüratı vardı ancak genç oyuncu süre alamadı. Stefan Kuntz konuyla ilgili de, "Arda'ya bugünkü maçın gidişatına göre süre veremedik ama ilerleyen maçlarda kesinlikle süre alacak" ifadelerini kullandı. Kuntz ayrıca Diyarbakır'daki taraftarlara da teşekkür etti.





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