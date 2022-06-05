UEFA Uluslar Ligi C Grubu ilk maçında Türkiye A Milli Futbol Takımımız Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında milli takımın hocası Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, genel olarak skordan memnun olduğunu ancak takım olarak neye çalışmaları gerektiğini iyi bildiklerini söyledi.

İşte Alman teknik adamın maç sonu değerlendirmesi:

Yorucu bir sezonun ardından oyuncularımız buraya geldiler. Belli konulara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin pas baskısı, tempolu paslaşma gibi konularda otomatikleşme biraz zaman alabiliyor özellikle hücum tarafında. Bu bahsettiğim şeyleri özellikle 30. dakikadan sonra iyi yaptık. Genel anlamda skordan çok memnunum ama yine söylüyorum. Neyin üzerinde çalışmamız gerektiğini biliyoruz.

Farklı rakiplere karşı farklı stiller uygulamak lazım. Zayıf rakiplere karşı, sıkı savunma yapan rakiplere karşı geriden stoperden oyun kurmak gibi taktikler denenebilir. Tam anlamıyla bunu bugün çok güzel yaptığımızı söyleyemeyeceğim. Memnun değilim. Ama bugüne kadar UEFA Uluslar Ligi'nde zannediyorum 26 karşılaşma oynandı. Bu karşılaşmalar arasında yalnızca Gürcistan 4 farklı skorla galibiyet aldı ve Türkiye bu bakımdan en açık farklı galibiyet alan takımlardan bir tanesi oldu. Bu ne anlama geliyor. Sezonun bu döneminde bazı takımların belli sorunlar yaşayabildiklerini de görüyoruz.

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili oyuncularıma ne söylediysem TRT'ye de aynı cevabı verebilirim. 4 maçlık bir periyodumuz var. Bu 4 maçlık periyotta yapacağımız değişiklikler performansla ilgili olmuyor her zaman. Oyuncularıma böyle söyledim. Oyuncuların yorgunluklarını dengelememiz gerekiyor. Bu doğrultudaydı yaptığımız değişiklikler de...

Ferdi ile ilgili de, ismini andığınız zaman gözlerinizdeki parıltıyı görebiliyorum. Gerçekten iyi bir başlangıç yaptı. Gayet güzel bir ilk maçını yaşadı.