Uluslar Ligi C Grubu Grup 1'de mücadele eden A Milli Takımımız 3-3'lük Lüksemburg beraberliği sonrasında Faroe Adaları'nda da hayal kırıklığı yarattı. Ay-Yıldızlılar, zayıf rakibi karşısında 2-1 mağlup oldu ve şoku yaşadı.

'Onlar daha çok istedi'

Teknik direktörümüz Stefan Kuntz hezimetin ardından açıklamalarda bulundu. Eleştirileri doğru bulduğunu kaydeden Alman hoca, "Burada oyuncularımı suçlayacak değilim ama daha çok isteyen, koşan, mücadele eden takım Faroe Adaları'ydı. Lüksemburg maçının ardından yumruk yedik ama nakavt olmadık demiştik. Bu akşam nakavt olduk ve acıtıyor bu durum. Biz ayağa kalkacağız, daha iyi olacağız" dedi.

'Daha fazla bir araya gelebilsek...'

Sıkışık takvimden şikayetçi olan tecrübeli hoca, "Bahane üretmemek lazım. 10-11 en iyi oyuncusunu kaybeden bir takım yerine başka futbolcuları koyunca zorlanıyor. Keşke daha fazla bir araya gelebilsek. Sıkışık takvimlerde maçlar yapıyoruz. Daha fazla çalışma şansımız olsa keşke..." yorumunu yaptı.

'Gerçeklerle yüzleşmek lazım, Türk Milli Takımı'nın realitesi bu!'

'İstifayı düşünüyor musun?' sorusuna ise Stefan Kuntz, "Şu anda teknik direktör değişikliğinden söz etmek çok kolay. Gerçeklerle yüzleşmek lazım. Türk Milli Takımı'nın realitesi bu. Hoca değişimiyle bu realitenin değişmesi gerçekçi değil. Play-Off hedefimiz vardı ilk geldiğimizde Portekiz maçında penaltıyı atamadık, o iş kapandık. Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldik, bunu unutmayalım, bunu da yaptık. Stefan Kuntz olarak şunu söylemeliyim asla vazgeçmem. Yaşanan bu durum beni daha çok motive etti, daha fazla uğraşmak adına ekstra motive oldum" ifadelerini kullandı.