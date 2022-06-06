A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Fark yaratacağız!

Yarın Uluslar Ligi C Ligi'nde Litvanya ile karşılaşacağımız maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz basın toplantısı düzenledi.

'C Ligi'ni hak etmişiz!'

İyi hazırlandıklarını kaydeden Alman hoca, "Saha koşulları oyunu etkileyecek. Faroe Adaları maçından sonra ilk idmanımızı suni çimde yaptık. Alışık olmadığımız bir zemin. Tempolu oyunumuz ve pas kalitemizle sonuca ulaşabiliriz. Yarın mücadeleden çekinmeyen bir Litvanya ile karşılaşacağız. Litvanya'nın son maçlarını izledik. Özellikle Lüksemburg ile oynadıkları maçını. Litvanya'nın bizi favori gördüğünü anlıyoruz. Hareketli oyunumuzla fark yaratacağımızı tahmin ediyorum. Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine etmek istiyoruz" dedi.

'11'de değişiklik olacaktır'

Her anlamda oyuncularını geliştirmeye çalıştığını söyleyen Stefan Kuntz, "Şu ana kadar geçirdiğimiz 10 günlük kamp süresinde çok iki değerli beslenme uzmanımız ve aşçımız var. Aşçımız iyi yemekler yapıyor, lezzetli yemekler yapıyor. Kamp sonrası oyuncularımızın hamburger yemesini istemeyiz. Oyuncularımızın zihinsel anlamda da güçlenmesini istiyoruz. Oyuncuların yorgunluk seviyelerini kontrol ederek 11'de bazı değişiklikler olacaktır. Yogadan bahsetmiştik. Bunlardan birisi de bu kitabı hediye etmemizdi. Kitabın yazarını da tanıyorum. Almanya'da çalıştı ve sonrasında kendisini Jürgen Klopp, Liverpool'a aldı" ifadelerini kullandı.





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