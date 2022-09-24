Uluslar Ligi C Ligi'nde son oynanan Lüksemburg karşılaşmasından 3-3'lük beraberlikle ayrılan A Milli Takım sürpriz sonuca rağmen B Ligi'ne yükselmeyi başarmıştı. Ancak kamuoyunda Ay-Yıldızlılar'ın oynadığı futbol eleştiri konusu olmuştu.

'Yumruğu yedik ama nakavt olmadık'

Yarın akşam Faroe Adaları'yla kozlarını paylaşacak olan Kırmızı-Beyazlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Lüksemburg karşılaşmasını unuttuklarını kaydeden Alman hoca, "Lüksemburg maçı için anlık kararlar veriyoruz. Aynaya bakıyoruz ve daha iyisi mümkün değildi diyorum. Bu aldığımız skor boks maçı gibi bakarsak yüzümüze yumruğu yedik ama nakavt olmadık. Oyuncularımızla analiz yaptık. 3 notada mükemmel olmadığımızı gösterdik ve hatırlattık. Artık Lüksemburg maçını kapatıp önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım. Tabii ki rakibe saygımız var ama biz kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Maçı kazanarak en iyi 1. olmak istiyorum" dedi.

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'Pozitif skor alacağımıza inanıyorum'

Sakatlıklar hakkında konuşan başarılı çalıştırıcı, "İdmanda göreceğiz Ozan'ın bizimle olup olamayacağını. Yeni oyuncularımız var. Cenk geldi. Ravil Tagir bizim için yeni ama Ümit Milli Takım'da oynadığı için nasıl oynadığımızı biliyor. Oyuncularıma güveniyorum. Sakatlıkların bize etkisi olmayacak. Lüksemburg maçı öncesinde Ozan Kabak maçtan önce oynayamayacağını belirtti. Merih yine aynı şekilde. Çağlar da sakatlandı. Bunlar Avrupa'nın en üst düzey oyuncuları. Tolga Ciğerci'yi oraya çekmek zorunda kaldık. Bu yüzden beraberlik olduğu için ben memnunum dedim. Oyuncularımdan eminim ve yarın pozitif bir skor alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.