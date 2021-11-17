A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Dediklerimizi başardık!

A Milli Takımımız'ın düşüş yaşadığı bir dönemde göreve başlayan Stefan Kuntz, Cebelitarık ve Karadağ galibiyetleri sonrasında Ay-Yıldızlılar'ı, Play-Off'a taşıdı.

' Türk halkı, futbolcular, herkes mutlu'

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Milli Takımımız'ın Alman hocası, Karadağ zaferi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Kuntz hedeflerine ulaştıklarını kaydederek, "'Her iki maçta da 6 puan almalıyız, rakiplerimiz ikramda bulunursa o kapıdan geçmeliyiz' demiştik. Bu dediğimizi başardık. Takım, çocuklarımız çok iyi mücadele etti. Play-off'lara kaldık, şu an mutlu olmalıyız. Türk halkı, futbolcular, herkes mutlu. Artık Mart'ta büyük, harika maçlara hazırlanacağız" dedi.

'Önce onları saf dışı bırakmalıyız'

Play-Off'taki muhtemel rakipleri değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "Dünya Kupası için öncellikle kurayı görmemiz gerekiyor. Dünya Kupası'nda, orada bahsedilen kadar güçlü ekiplerle oynayacağız. Önce onları saf dışı bırakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Play-off maçlarında da en iyi mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

'Taylan'ı oyuna almak isterdim...'

Oyuncularının ortaya koyduğu futboldan memnun olduğunu vurgulayan Kuntz, "Bütün oyuncularımın performansı çok değerli. Taylan'ı oyuna almak isterdim çok çalışmıştı. Mert'i sarı kart cezalısı olmasaydı oynatacaktım. Maçın ardından Hakan'a 'takımın liderisin' dedim." yorumunu yaptı.

Kıyafet totemi

Öte yandan Stefan Kuntz, muhabirin, 'Aynı kombini giymeniz, şans için miydi?' sorusuna gülerek, 'Evet, biraz öyle' yanıtını verdi.



