A Milli Takımımız hazırlık maçında İskoçya'nın ardından Çekya'yı da 2-1 devirdi. UEFA Uluslar Ligi'nde art arda alınan Lüksemburg beraberliği ve ardından Faroe Adaları yenilgisi sonrasında istifası istenen ancak TFF'nin arkasında durarak görevine devam ettirdiği teknik direktör Stefan Kuntz iki galibiyet ve olumlu futbolla biraz nefes aldı.

'Bize güvenmeleri gerekiyor'

Çekya maçının ardından konuşan Alman hoca mücadeleyi, "Taktiksel olarak hem defansif, hem ofansif yönden gerçekten iyi bir gelişme kaydettik. Arkada sağlam durduk. Tek şut kaleye geldi, o da gol oldu. İskoçya maçında da aynıydı. Gelişimimizi şuradan görüyorsunuz; biz hem Ozan'ı hem Çağlar'ı aynı anda çıkarıp yerine Cenk ve Tayyip'i koyuyoruz, seviyemiz değişmiyor, aynı seviyede kalıyoruz. Bize güvenmeleri gerekiyor. Biz her maçta üstüne koymaya çalışıyoruz. Bize biraz daha süre tanırlarsa, daha iyi yerlere varacağız" dedi.

'Yenileri göz önünde tutmalıyız'

İlk kez milli olan oyuncular hakkında da değerlendirme yapan Kuntz, "Önemli olan 4 tane oyuncu ilk defa A Milli Takım 'da oynadı. Bu benim için çok önemli. Beni, ekibimi, takımımızı rahat bırakırlarsa biz bir aile olacağız, daha çabuk kaynaşacağız. Hani Arda Güler konusunu açınca, Onur, Tayyip ve Samet'i de söylemek gerekiyor. Bilhassa Onur çok iyi maç çıkardı. Yeni oynayan herkesi göz önünde tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Enes şeytanın bacağını kırdı'

İlk golümüzü atan Enes Ünal hakkında da başarılı çalıştırıcı, "Bir Türk atasözü var, 'Şeytanın bacağını kırdı' diye. Enes Ünal için durum böyle" yorumunu yaptı.







