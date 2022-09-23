A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Bugünden ders almalıyız!

Uluslar Ligi C Ligi'nde A Milli Takımımız, Lüksemburg ile İstanbul'da kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sürpriz bir sonuç çıktı. Henüz grupta gol yemeyen Ay-Yıldızlılar, filelerinde Lüksemburg karşısında 3 gol birden gördü. Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı. Bu sonuç tatmin etmese de Kırmızı-Beyazlılar, Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükseldi.

'Her geri düşüşte geri gelmesini başardık'

Mücadelenin ardından eleştirilerin odağı olan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz beraberliği değerlendirdi. Maçta iyi şeylerin de kötü şeylerin de olduğunu dile getiren Alman hoca, "Bugün kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik. Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk. Takımın mantalitesini beğendim bir noktada. Her geri düşüşümüzde, geri gelmesini başardık. Bu kısımdan mutlu oldum" dedi.

'Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı'

Memnun etmeyen oyunun sebeplerine de değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Futbol defansif ve ofansif olarak iyi oynanması gereken bir oyun. Bugün defansif anlamda gerçekten iyi değildik. Büyük hatalar yaptık. Bu hatalar gole sebebiyet verdi. Bunlardan hızlıca dersler çıkarmamız lazım. Bu düzeydeki maçlarda bu tür hatalar olmamalı. Gelişirken geri gidişler de olacaktır. Bu sonuçtan bir şeyler öğrenmezsek geri gidiş olur. Bundan ders alırsak bu, geri gidiş olmaz. Bireysel hatalar yaptık. Aynı zamanda bu maç öncesinde de 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur. Üst düzeyde oynayan 6 oyuncumuz bizlerle beraber değildi. Herkes dersler çıkarmalı bu maçtan" ifadelerini kullandı.





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