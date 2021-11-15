Katar'da oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın oynayacağımız Karadağ maçı öncesinde A Milli Takımımız'ın Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Tek hedefin galibiyet olduğunu dile getiren başarılı hoca, "Biz şu anda bir şey başarmış değiliz. İki maç öncesinde, iki maçı da kazanmalıyız demiştik, ilkini kazandık, yarın da kazanmaya çalışacağız. Bu geçen sürede duran top üzerine çalıştık. Cebelitarık karşısında takımım 6 gol attığı için mutluyum. Farklı şekillerde goller atıp, asistler yapıyoruz. Yerden, yüksekten ve orta yükseklikten yapılan ortalar, üçüncü bölgede yapılan paslarla atılan gollerden mutluyum. Kendi kalitemize odaklandık. Kim fiziksel olarak hazırsa ona göre maç planı çıkartır ve galip gelmeye çalışırız" dedi.

Kadro hakkında konuşan Stefan Kuntz, "İki önemli konu var. Abdülkadir hazır olur mu ve Cebelitarık karşısındaki oynayan oyuncuların son durumu. Bu bizim Karadağ maçının 11'ini etiketleyecek unsurlar olacak" ifadelerini kullandı.

Karadağ'ın grupta iddiasız olmasına da değinen Alman çalıştırıcı, "Bazen rakibin de baskı altında olması sizin için avantajdır. Diğer yandan bu karşılaşma Karadağ için gençlerin kendilerini gösterme açısından da bir şans olabilir" yorumunu yaptı.

Basın toplantısına yakın bir yerden Türk taraftarların tezahüratlarının duyulması üzerine ise Kuntz, "Türk'lerin burada olması çok güzel. Bizi desteklemeye kim gelirse gelsin, kapımız onlara açık. Çok mutluyuz" dedi.

Kuntz, bisikletten düşerek sakatlanan Hollanda Teknik Direktörü Louis Van Gaal'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.



