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A Milli Takım salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı.

08 Haziran 2022, Çarşamba 22:24 Son Güncelleme:
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A Milli Takım salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı. A milliler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 18.00 Prens Henri Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. İdmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık olacak.

LÜKSEMBURG, (DHA)


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