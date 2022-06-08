A Milli Takım salonda çalıştı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşma için bugün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, akşam saatlerinde kamp otelinin fitness salonunda çalıştı. A milliler, akşam yemeği öncesinde de kamp otelinin etrafında kısa bir yürüyüş yaptı.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 18.00 Prens Henri Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla 11 Haziran Cumartesi günü Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek. İdmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık olacak.

LÜKSEMBURG, (DHA)



