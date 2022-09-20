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A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

20 Eylül 2022, Salı 19:56 Son Güncelleme:
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A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam etti

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım , günün ikinci antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

UEFA Uluslar C Ligi 5. maçında Lüksemburg’u konuk edecek olan A Milli Takım, bu maçın hazırlıklarını Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor. Milliler, atletik performans antrenörleri gözetiminde, gruplar halinde kuvvet ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Merih Demiral ise dizindeki ağrı sebebiyle akşam idmanına katılmadı.

Ay-yıldızlılar, yarın saat 16.30'da yapacağı antrenmanla Lüksemburg maçının hazırlıklarına devam edecek. 

İHA

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