A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Uluslar Ligi'nde grubundaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Litvanya'ya konuk olacak A Milli Takım , karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde BFA Arena'da basına kapalı olarak yapılan ter idmanında, eğlenceli ısınma hareketlerinin ardından duran top çalışması gerçekleştirildi. Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz ve Berkan Kutlu tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı antrenman yaptı.

A Millî Takım'ın bu sabah yaptığı antrenmanı Millî Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.