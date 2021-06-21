A Milli Takım koşu mesafelerinde geride kaldı! Fiziksel sorun...

A Milli Takım , Euro 2020'de adeta hezimet yaşadı. Rakipleri karşısında çok zorlanan, fazla pozisyon veren Şenol Güneş'in talebeleri turnuva tarihinde Türkiye adına en kötü performansı sergiledi. Milli oyuncuların üç maçta da fiziksel istatistikler, kat edilen mesafe bilgisinde geride kaldığı gözlendi

Üç maçta 13,3 km geride kaldık

İtalya 3-0 Türkiye maçı fark 5,5 km

İtalya 111,3 km - Türkiye 105,8 km





Galler 2-0 Türkiye maçı fark 4,1 km

Galler 107,5 km - Türkiye 103,4 km





İsviçre 3-1 Türkiye maçı fark 3,7 km

İtalya 106,5 km - Türkiye 102,8 km





Turnuva tarihinin en kötü ikinci istatistiği

A Milli Takım, Euro 2020'de kalesinde 8 gol gördü ve tarihinde ilk kez grup aşamasında bu kadar kötü bir savunma performansı gösterdi. Türkiye aynı zamanda 63 kez kalesine şut çekilme imkanı verdi ve tüm turnuva tarihinde İrlanda'nın ardından (68 şut) en kötü ikinci istatistiğe imza attı. (Opta)

A Milli Takım aynı zamanda tarihin en kötü 5. performansına da imza attı

Euro 2000 - Danimarka 0 puan -8 averaj (0-8)

Euro 2004 Bulgaristan 0 puan -8 averaj (1-9)

Euro 2012 İrlanda 0 puan -8 averaj (1-9)

Euro 1984 Yugoslavya 0 puan -8 averaj (2-10)

Euro 2020 Türkiye 0 puan -7 averaj (1-8)





İkili mücadele ve hava topu istatistiklerinde de gerideyiz

A Milli Takım hayati önem taşıyan İsviçre maçında Opta istatistiklerine göre ikili mücadele konusunda %47,4'e %52,6 geride kalırken hava topu mücadelesinde de %45,5 oranı ile yine rakibi karşısında duramadı. Galler maçında ise ikili mücadele oranları %60'a %40 gibi oldukça yüksek oranda kötüydü.





Sadece Mert Müldür

UEFA tarafından sağlanan istatistiklerde bireysel olarak en yüksek hıza ulaşanlar listesinde en iyi Türk oyuncu Mert Müldür oldu. Genç oyuncu, 32,4 km/s hız ile en iyi 11. oyuncu olarak listeye girdi. Çağlar ve Cengiz Ünder yine 32 km/s hızla sıralanan diğer isimler oldu

Burak Yılmaz'ın ortalaması 8,6 km

Burak Yılmaz grupta oynanan üç maçta da 90 dakika sahada kalırken maç başına 8,6 km gibi oldukça düşük bir kat edilen mesafe istatistiğie ulaştı. Lille ile şampiyonluk yaşayan ve 36 yaşındaki Burak Yılmaz, çok yoğun bir sezonun ardından alternatifsiz kalınca hücumda hem istediklerini yapamadı hem de pres konusunda sorun yaşandı.

Euro 2016'da da geride kalmıştık

A Milli Takım, Euro 2016'da da grup aşamasında elenirken yine kat edilen mesafe istatistiklerinde en kötü 3 takım artasında yer almıştı.





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Editör Notu: Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen ve üst düzey mücadele eden lejyonerlerimiz olmasına rağmen Merih gibi, Cengiz gibi, Yusuf gibi 90 dakika süre almakta zorlanan oyuncuların bulunması ve mevcut Süper Lig 'in fiziksel seviyesinin sadece Milli Takım maçlarında değil Şampiyonlar Ligi seviyesinde de düşük kalması Euro 2020 performansı etkiledi.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr











