A Milli Takım kampında Şenol Güneş’e doğum günü kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bugün Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun ardından başkan seçilen Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinden Servet Yardımcı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, A Milli Takım'ın Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Milli Takım ile birlikte akşam yemeği yiyen Başkan Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 67. doğum günü için düzenlenen kutlamaya da katıldı. Kutlamada Regnum Hotels Onursal Başkanı Fikret Öztürk de yer aldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için hazırlanan yaş günü pastasını da teknik adamla birlikte kesti.