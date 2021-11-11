A Milli Takım kalecilerinden dikkat çeken idman!

Cebelitarık ile 13 Kasım'da oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması için Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan A Millî Takımımız'da günün idmanında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde çıkış arayan Kırmızı-Beyazlılar'ın idmanları oldukça keyifli geçerken, kalecilerin çalışmasında renkli anlar oluştu.

Kalecilerimiz; Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu ve Sinan Bolat görüş açılarını oldukça azaltan gözlükler taktı. Milli eldivenler bu şekilde özellikle yan topları tutmaya çalıştı. Bu anlar da FANATİK tarafından işte bu şekilde görüntülendi.











