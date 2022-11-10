Mart 2023'te başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için ideal kadroyu bulmayan çalışan Stefan Kuntz ve ekibi, genç yeteneklerin milli takım performanslarını da görmek adına bazı isimleri ilk kez aday kadroya dahil etti. İşte detaylar...

A Milli Takım ’ın hazırlık maçlarının programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı’nın, EURO 2024 Elemeleri öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının stadyumları ve karşılaşma saatleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, A Milli Takım ’ın gelecek sene mart ayında başlayacak EURO 2024 Elemeleri öncesinde oynayacağı hazırlık müsabakalarının stadyumları ve saatleri açıklandı.

Milliler, 16 Kasım’da Diyarbakır Stadyumu’nda İskoçya ile 19 Kasım’da da Gaziantep Stadyumu’nda Çekya ile oynanacak. Her iki karşılaşma da 20.00’da başlayacak.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Diyarbakır kenti, İskoçya özel maçıyla A Milli Takım seviyesinde ilk kez bir maça ev sahipliği yapmış olacak. Gaziantep ise 21 yıllık aranın ardından A Milli Takım ile buluşacak. A Milli Takımımız, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu’nda oynanan maçta Arnavutluk ile karşı karşıya gelmişti. İskoçya ile tarihinde daha önce bir kez karşılaşan A Milli Takımımız, 8 Haziran 1960’da Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan bu özel maçı 4-2 kazanmıştı. Millilerimiz Çekya ile ise tarihindeki 21. karşılaşmasını oynayacak.”

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İlk kez davet edildiler

Fenerbahçe forması giyen Arda Güler, Torino'da kariyerini sürdüren Emirhan İlkhan, Beşiktaş 'ta iyi bir performans sergileyen Tayyip Talha Sanuç ve ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, bu doğrultuda ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.

Haberi alan genç yetenekler, milli takıma seçilmenin gurur ve sevincini yaşadılar. Büyük bir heyecan duyan genç futbolcular takımda kalıcı olmak adına performanslarını en yukarıda tutmak istediklerini belirttiler.

Öte yandan Kuntz, Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle performansını artıran Cenk Tosun'un yanı sıra Fenerbahçe'den Emre Mor ve Başakşehir'den Deniz Türüç'ü de uzun bir aradan sonra yeniden kadroya çağırdı.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

Defans: Onur Bulut, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Tayyip Sanuç, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu

Orta saha- forvet: Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkhan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Deniz Türüç, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Enes Ünal, Umut Bozok