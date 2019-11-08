A Milli Takım kadrosu ne zaman açıklanacak? Neden 20:20?

A Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ve Andorra ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş A Milli Takım kadrosunu ne zaman açıklayacağını duyurdu.

Bugün özel bir etkinlikte açıklamalarda bulunan Güneş, İzlanda ve Andorra kadrolarını bu akşam saat 20:20'de açıklanacağını duyurdu.

EURO 2020 için seçtik!

Güneş, ''Fransa maçı sonuçtur, başarı elde edilmiştir. Amaç insanımızın mutluluğuna vesile olmaktır. Bizim birlikte yapacağımız çok şey var. Bu güzel bir şey. Tüm takımları tutan taraftarların, piramitin tepesinde olan Milli takımda birleşmesini istiyoruz. Milli Takım kadrosunu bu akşam 20:20'de açıklayacağız. EURO 2020'yi çağrıştırdığı için böyle bir saati seçtik." dedi.

Daha önce Arnavutluk ve Fransa maçı aday kadroları da saat 20:20'de açıklanmıştı.

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