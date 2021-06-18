A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte o zor ihtimal...

A Grubu'nda turnuvanın açılış karşılaşmasında İtalya'ya Roma'da 3-0 yenilen Ay-Y ıldızlılar, ikinci maçında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Galler'e 2-0 mağlup oldu. Artık tüm gözler, pazar günü yine Bakü'de İsviçre ile oynayacağımız gruptaki son maçımıza çevrildi. Gruplarda ilk 2 takım ile en iyi 4 üçüncü adını bir üst tura yazdıracak. Milliler'in elbette işi zor ama ufak da olsa bir umut ışığı var. Artık sadece liderlik koltuğunu koruyacak 6 puanlı İtalya, aynı gün 4 puanlı Galler'i Roma'da ağırlayacak.

EURO 2016'da olmadı!

Bizim, İsviçre'yi yenmekten başka çaremiz yok. -5 averajımız var ve en iyi 4 üçüncü arasına girmek için rakibimizi farklı mağlup etmemiz gerekiyor. Yine 24 takımla oynanan EURO 2016 finallerinde D Grubu'nda Hırvatistan ve İspanya yenilgileri sonrası işimiz son maça kalmıştı. Çekler'i 2-0 yenmemize rağmen -2 averajla tüm gruplardaki 6 üçüncü ülke arasında 5. olarak eve dönmüştük.

Henüz çok erken!

Slovakya ve İrlanda 4'er puanla, onların arkasında Portekiz ve Kuzey İrlanda da attıkları-yedikleri eşit olarak 3'er puanla Son 16'ya çıkmıştı. Portekiz, zar zor bileti kapmasına rağmen kupada şampiyon olmuştu. Gruplarda ikinci maçlar henüz tamamlanmadığı için bir şey söylemek için erken ama bu mucizeyi gerçekleştirme adına farklı İsviçre galibiyeti ve sonrasında diğer üçüncülerin ne yapacaklarına bakmaktan başka çaremiz yok.

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