A Milli Takım, Eskişehir yolculuğu öncesinde çalıştı

UEFA EURO 2020 Elemeleri'nde 25 Mart Pazartesi günü Moldova ile Eskişehir'de karşılaşacak A Milli Takımımız, bugünkü yolculuğu öncesinde dün akşam Arnavutluk maçının oynandığı İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadyumu'nda TSİ 13.00'te basına kapalı bir antrenman yaptı. Dünkü karşılaşmada yer alan futbolcuların 15 dakikalık yenileme çalışması yaptığı idmanda, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları'na ait uçakla TSİ 18.00'de Tiran Havalimanı'ndan Eskişehir'e seyahat edecek A Milli Takım kafilesi, TSİ 20.00'de Eskişehir'de olacak.