A Milli Takım aday kadrosu belli oldu!

EURO 2020 hedefi doğrultusunda elemelerde H Grubu'ndaki macerası, 22 Mart tarihinde Arnavutluk, 25 Mart'ta ise Eskişehir'de Moldova ile oynanacak maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımımızda aday kadro belli oldu.

Şenol Güneş; Lider Başakşehir'den 4, Beşiktaş'tan 5, Fenerbahçe'den 2, Galatasaray'dan 1, Trabzonspor'dan 2 ve Bursaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Kayserispor, Antwerp, Lille, Leicester City, Düsseldorf, Sassuolo, Stuttgart, Wolfsburg, Celta Vigo, Milan ve Everton'dan 1 futbolcu kadroya dahil etti.

Bu haberi de okudular Arnavutluk - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Mert Günok(Başakşehir), Muhammed Şengezer(Bursaspor), Uğurcan Çakır(Trabzonspor), Sinan Bolat(Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül(Beşiktaş), Zeki Çelik(Lille), Çağlar Söyüncü(Leicester City), Kaan Ayhan(Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Ozan Kabak(Stuttgart), Hasan Ali Kaldırım(Fenerbahçe), Emre Taşdemir(Galatasaray)

Orta Saha: Deniz Türüç(Kayserispor), Efecan Karaca(Alanyaspor), Yusuf Yazıcı,(Trabzonspor) Dorukhan Toköz(Beşiktaş), Emre Belözoğlu(Başakşehir), İrfan Can Kahveci(Başakşehir), Mahmut Tekdemir(Başakşehir), Mehmet Topal(Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup(Beşiktaş), Okay Yokuşlu(Celta Vigo), Yunus Mallı(Wolfsburg), Emre Kılınç(Sivasspor)

Forvet: Güven Yalçın(Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu(Milan), Burak Yılmaz(Beşiktaş), Cenk Tosun(Everton)

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 18 Mart Pazartesi günü saat 14.30'da TFF tesislerinde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler de Arnavutluk ve Moldova maçlarının hazırlıklarına aynı gün saat 18.30'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

A Milli Takım, 21 Mart'ta Arnavutluk karşılaşması için Türk Hava Yolları'na ait uçakla Tiran'a gidecek, daha sonra kara yoluyla maçın oynanacağı İşkodra kentine gidecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, aynı gün bir milli futbolcu ile birlikte Loro Boriçi Stadyumu'nda saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, son çalışmasını toplantıyı takiben stadyumda saat 19.00'da yapacak.

Bu haberi de okudular Emre ile Burak en son 6 Ekim 2017’de milli formayı giydi

Arnavutluk ile Türkiye arasında 22 Mart'ta oynanacak EURO 2020 grup eleme karşılaşması saat 20.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım kafilesi, Eskişehir'de Moldova'yı konuk edeceği gruptaki ikinci maç için 23 Mart'ta İşkodra'dan Eskişehir'e geçecek. Ay-Yıldızlıların 24 Mart'ta gerçekleştirilecek Moldova maçı medya aktivitelerinin programı ilerleyen günlerde duyurulacak.

Eskişehir Yeni Stadyum'un ev sahipliği yapacağı Türkiye-Moldova mücadelesi, 25 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT1'den canlı yayınlanacak. A Milliler, Moldova maçının ardından Eskişehir'den İstanbul'a dönecek.