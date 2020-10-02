A Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberi...A Mili Takım'ın özel maçta Almanya ve UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ile Sırbistan takımlarıyla oynayacağı maçların için aday kadrosu belli oldu. Kadroya geçen ay mücadele eden oyuncularla birlikte Dorukhan Toköz de dahil edildi