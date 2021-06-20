A Milli Futbol Takımı, Euro 2020'ye çok büyük umutlarla gelmişti ancak böyle bir sonuç kimse beklemiyordu. İtalya, Galler ve İsviçre'nin yer aldığı grubu puansız son sırada bitiren A Milli Takım böylece Euro 96'dan sonra ilk kez sonuncu sırada grubunu bitirdi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası performansı

Euro 1996

3 maç 0 puan -5 averaj Atılan gol: 0 Yenilen Gol: 5 Sıra: 4.

Euro 2000

3 maç 4 puan 1 averaj Atılan gol: 3 Yenilen Gol: 2 Sıra: 2.

Euro 2008

3 maç 6 puan 0 averaj Atılan gol: 5 Yenilen Gol: 5 Sıra: 2.

Euro 2016

3 maç 3 puan -2 averaj Atılan gol: 2 Yenilen Gol: 4 Sıra: 3.

Euro 2020

3 maç 0 puan -7 averaj Atılan gol: 1 Yenilen Gol: 8 Sıra: 4.