Ankara’da devam eden Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu müsabakaları bugün kaldığı yerden devam edecek. Türkiye’nin yer aldığı grupta Ay-Yıldızlı ekibimiz, Fransa’yla karşı karşıya gelecek.

Sırasıyla Yunanistan, Finlandiya ve Bulgaristan’ı mağlup etmeyi başaran Türkiye galibiyet serisini Fransa karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Fransa grupta bir tek Bulgaristan’ı 3-2 yenerken Yunanistan ve Sırbistan’a ise kaybetti. Türkiye ise 3-2 biten Finlandiya maçında rakibine 1 puan kaptırdı.

Sırbistan’ın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye, 16 tur için ilk 4 içinde yer almaya çalışacak.