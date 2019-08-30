Avrupa Şampiyonası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Türkiye grup aşamasını başarıyla geçti.

İyi bir başlangıç yapan ve sırasıyla Yunanistan, Finlandiya, Bulgaristan ve Fransa’yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız dün liderlik için sahaya çıkmıştı. Namağlup Sırbistan, hem güçlü kadrosu hem tecrübesi hem de başarı tablosuyla Filenin Sultanları için, turnuvada şimdiye kadar ki, en büyük sınavıydı.

Millilerimiz, son Dünya ve Avrupa Şampiyonu karşısında iyi bir mücadele ortaya koysa da 3-1 kaybetti ve grubu 1. sırada bitirme şansını yitirdi. Kızlarımız, Sırbistan önünde iyi bir oyun sergilese de fazla hata yaptı.

Sonunu getiremedik

Şampiyonluk adayı karşısında ilk seti 25-20 kazanan Ay-Yıldızlılar, ikinci sette ise direnç gösteremedi: 19-25.

3. sete de etkili bir giriş yapan Filenin Sultanları, farkı açsa da (8-5) Sırbistan gerinden gelip setlerde 2-1 üstünlük sağladı.

Türkiye 3. sette olduğu gibi 4. sette de skorda (7-3) farka gitti ama yine üstünlüğünü koruyamadı. Sırbistan, millilerimizi hataya zorladı ve bu bölümü de 25-22 alıp, maçı 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları ilk yenilgisine uzanırken, güçlü rakibi karşısındaki performansı ilerisi için göz doldurdu.

16’lı turda rakip Hırvatistan

A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye’nin 16 turdaki rakibi C Grubu’nun 3.’sü Hırvatistan oldu. Ay-Yıldızlılar çeyrek final biletini almak için 1 Eylül Pazar günü, Ankara’da Hırvatistan’la karşı karşıya gelecek.