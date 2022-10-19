A Milli Kadın Voleybol Takımımız sinyal veriyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için önem kazanan dünya sıralamasında geriye düştü. 2022 sezonunu 331 puanla 4. sırada açan Filenin Sultanları, Milletler Ligi ve çok eleştirilen Dünya Şampiyonası sonrası 299 puanla 7. sıraya yerleşti.





Voleybolda dünya sıralaması, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota sistemine aldı. İşte bu değişiklikle birlikte, artık her maçta alınan galibiyet ve mağlubiyet, setler, set sayılar dahil, rakibin durumu, oynanan maçın seviyesi gibi her türlü özellik dünya sıralaması puanlamasına etki ediyor...

Bu sistemle birlikte şampiyonalarda oynanan her maç büyük önem taşıyor... 2022 milli mesaide A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın programında -dünya sıralamasını etkileyecek- Milletler Ligi ve Dünya Şampiyonası vardı. Filenin Sultanları, 2022'ye girerken 331 puana sahip ve 4. sıradaydı. Ancak 2022 sezonu kapanırken Ay-Yıldızlılar'ın puanı 299'a düşerken, iki sıra gerileyerek 7.'liğe düştü.

Milletler Ligi'nde çeyrek finale çıkan ancak sırasıyla yarı finalde İtalya (8 puan) ve 3.'lük maçında Sırbistan'a (10 puan) kaybeden Ay-Yıldızlılar en büyük puanları bu iki maçta yitirdi. Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları 33 puan toplarken 54 puan kaybetti.





Tayland maçında 11 puan kaybettik

Dünya Şampiyonası'na 11 puan kaybettiği Tayland yenilgisiyle başlayan Filenin Sultanları'nın 1. tur grubunu lider (!) bitirmesi değil de oradaki önemli kriter; alınan galibiyet sayısıydı... Tüm maçların taşındığı 2. turda ise Ay-Yıldızlılar en güçlü rakipleri; ABD (6 puan) ile Sırbistan'a (8 puan) yine kaybetti.

Çeyrek finalde de bir kez daha ABD'yle eşleşen Millilerimiz, bu maçta da son olimpiyat şampiyonuna üstünlük kuramadı. Aslında Ay-Yıldızlılar bir türlü istikrarlı takım olmayı başaramadı. Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanan Sırbistan ise 5. sırada açtığı 2022 sezonunu tam 3 basamak atlayarak 1. sırada bitirdi.





Eleştirileri göz ardı etmemek gerek

Takım sporlarında son yıllarda en güçlü olduğumuz; Türk kadın voleybolu sinyal veriyor... İyi oyuncularımız var, potansiyeli olan bir altyapımız var, başarılar da aldık. Ancak eleştirileri göz ardı edip, pembe gözlüklerle bakmaya devam edersek, bu değerler elimizden kayıp gidecek. Başantrenör Guidetti'nin durumu masaya yatırılacağı belirtildi. Ancak bu yeterli olacak mı!!! İzleyip, göreceğiz...

Hatice Yücel