A Milli Kadın Voleybol Takımı, medyayla buluştu

Hollanda ve Polonya’da Dünya Şampiyonası B Grubu maçlarını oynayacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Burhan Felek Spor Salonu’nda basın mensuplarıyla medya gününde bir araya geldi. 23 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında B Grubu’nda Tayland, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Polonya ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubu ilk 4 sırada tamamlaması halinde bir üst tura yükselecek. Medya gününde konuşan Başantrenör Giovanni Guidetti ve Kaptan Eda Erdem, hedeflerinin Türk milletini gururlandırmak olduğunu söyledi.

Giovanni Guidetti: Grupta zorlu maçlarımız var

Çok uzun bir yaz dönemi geçirdiklerini belirteren sözlerine başlayan Başantrenör Giovanni Guidetti, “Çok uzun bir yazın sonunda çok fazla oyuncu deneyerek ve değiştirerek en sonunda en iyi 14 kişiyi bulduk ve takımımızı oluşturduk. Çok uzun bir yaz oldu. Bu nedenle inişler ve çıkışlar yaşandı. Bu durum da gayet normal. Takımın durumunu mayıs başı ve şu an olmak üzere değerlendirirsek, şu anda çok fazla yol kat ettiğimizi ve iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya’da oynadığımız son turnuvada çok fazla olumlu geri dönüş aldık takımımızdan. Şu anda takımımız hemen hemen Dünya Şampiyonası’nı oynamaya hazır durumda. Hem takım içindeki atmosfer hem de sahip oldukları durumla ilgili olarak Dünya Şampiyonası’na hazır şekilde gittiğimizi söyleyebilirim. Bizim oynayacağımız grup, en güçlü grup diyebilirim. 1 maç dışında önümüzde kolay maç olmadığını söyleyebilirim. Bunun sonucunda da her maçı kazanmak için oynayacağız ve maç maç gideceğiz” ifadelerini kullandı.

Eda Erdem: Dünya Şampiyonası’na hazırız

Giovanni Guidetti’nin ardından açıklamalarda bulunan Kaptan Eda Erdem de “Hocamızın dediği her şeye katılıyorum. Uzun bir yaz oldu. Eylül sonuna geldiğimizde büyük bir yol kat ettik. Takım olarak hazır olduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir atmosferimiz var. Grubumuz zorlu ve bir sonraki gruba kalmak istiyoruz. Dünya Şampiyonası bizim için zorlu geçecek ama biz buna hazırız. İçimizde güzel bir heyecan var. Maç maç gideceğiz ve sadece bir sonraki rakibi düşünerek hareket edeceğiz. Güzel şeyler başarmak istiyoruz. Hazır olduğumuzu biliyoruz ve bunun bilincinde gideceğiz. Oynadığımız son turnuva, özgüven anlamında katkı sağladı ve takım olarak da iyi bir performans sergiledik. İnanıyoruz ki halkımızın desteğiyle iyi bir turnuva geçireceğiz” açıklamalarını yaptı.

İHA