Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlan maçın ilk 10 dakikası başa baş mücadele ile 7-7 geçilirken, ilk yirmi dakikaya 12-10 önde giren konuk ekip Sırbistan, ilk yarıyı da 17-16 önde kapadı. Maçın ikinci devresinde skor üstünlüğünü koruyan Sırbistan maçı 36-30 kazandı. Karşılaşmada Aslı İskit, 6 golle Milli Takımımızın en skorer ismi oldu.

Kadın A Milli Takımımız, gruptaki son maçını 23 Nisan tarihinde deplasmanda İsveç ile oynayacak. Helsingborg Arena'da oynanacak karşılaşma (TSİ) 19.10'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'da canlı olarak yayınlanacak.

Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal'a plaket Milli Takımımıza uzun yıllar başarıyla hizmet eden Yeliz Özel ve Sevilay İmamoğlu Öcal milli takım kariyerine nokta koydu. Sporcularımıza maç öncesinde THF Başkanı Uğur Kılıç ve Asbaşkanı Mustafa Köklü tarafından bir plaket verildi.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor Kaleciler: Merve Durdu (Kastamonu Bld.), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Bld.) Sol Kanatlar: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Bld), Fatma Gül Sakızcan (Yalıkavak) Sağ Kanatlar: Nurşah Sancak (Yalıkavak) Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg) Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit (Thürınger Hc), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Bld.), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üni.) Orta Oyun Kurucular: Yasemin Şahin (Yalıkavak Sk), Serpil İskenderoğlu (Kastamonu Bld), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.) Sağ Oyun Kurucular: Beyza Karaçam (Yenimahalle Bld), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld.) Pivotlar: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.)