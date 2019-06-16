Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Takımımız, hazırlık karşılaşmasında Sırbistan’a 80-70’lik skorla mağlup oldu.

Ay-yıldızlılarımız Fransa’nın Rennes şehrinde gerçekleştirilen hazırlık turnuvasındaki ikinci maçında Sırbistan karşısında maça 10-0’lık bir seri ile girdi. İlerleyen bölümde toparlanan Sırbistan ilk çeyrek sonunda 19-19 eşitliği sağladı.

2. çeyrekte de ivmesini koruyan Sırbistan skor üstünlüğünü ele geçirdi ve devre arasını 49-31 önde gördü.

Mücadelenin ikinci yarısına da Sırbistan iyi başladı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Sırplar son çeyreğe 19 sayı avantajla 64-45 önde girdiler.

Son çeyrekte toparlanan millilerimiz farkı 7’ye kadar indirmeyi başarsa da geri dönüşü tamamlayamadı ve karşılaşmayı 80-70’lik skorla Sırbistan kazandı.

A Milli Kadın Takımımızda Ayşe Cora 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken Pelin Derya Bilgiç 17 sayı, Işıl Alben ise 12 sayı ile çift hanelere ulaştı.

Millilerimiz turnuvadaki ilk maçında ise ev sahibi Fransa’yı 74-65’lik skorla mağlup etmişti.