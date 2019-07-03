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A Milli Kadın Takımımız, Büyük Britanya’ya farklı mağlup oldu

A Milli Kadın Takımımız, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Büyük Britanya’ya 75-20 kaybetti.

03 Temmuz 2019, Çarşamba 21:01
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A Milli Kadın Takımımız, Büyük Britanya’ya farklı mağlup oldu

Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilen 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Takımımız, Büyük Britanya ile karşı karşı karşıya geldi.

Milliler, ilk yarısını 47-11 geride tamamladığı müsabakada rakibine 75-20 yenilerek dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki 5. maçında yarın İspanya ile mücadele edecek.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya’nın yer aldığı şampiyonayı ilk dört sırada tamamlayan ekipler, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkı kazanacak.

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