A Milli Kadın Hentbol Takımımızın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımımızın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen kura çekiminde milli takımın 6. grupta Fransa, Hırvatistan ve İzlanda ile eşleştiği bildirildi.

Dörder takımın bulunduğu 7 grupta yapılacak müsabakaların ardından ilk 2 sırayı alan 14 ekip finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Ev sahibi Norveç ile Danimarka ise 4-20 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek organizasyona doğrudan katılacak.

25 Eylül 2019’da başlayacak grup müsabakaları, 31 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak.