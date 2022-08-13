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A Milli Kadın Hentbol Takımımız Kamerun'u yenerek finale yükseldi

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımımız, yarı finalde Kamerun'u 34-23 yenerek finale yükseldi.

13 Ağustos 2022, Cumartesi 12:41 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Hentbol Takımımız Kamerun'u yenerek finale yükseldi

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından ve Trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da Milli Takımımız 14-10 önde kapadı. Kadınlar kategorisinde diğer yarı final maçında ise B Grubu birincisi Azerbaycan ile A Grubu ikincisi Özbekistan bugün saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.

A Milli takımımız 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçını yarın 15.00'te Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynayacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Merve Durdu, Halime İslamoğlu

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın

Sağ Kanat: Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin, Gülcan Tügel

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Merve Özbolluk

Pivot: Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan

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