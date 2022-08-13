Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor Yıldız kanalından ve Trtspor.com.tr'den canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da Milli Takımımız 14-10 önde kapadı. Kadınlar kategorisinde diğer yarı final maçında ise B Grubu birincisi Azerbaycan ile A Grubu ikincisi Özbekistan bugün saat 13.00'te karşı karşıya gelecek.

A Milli takımımız 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda final maçını yarın 15.00'te Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynayacak.

Başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Kadın Hentbol Takımı kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Merve Durdu, Halime İslamoğlu

Sol Kanat: Kübra Sarıkaya, Elif Sıla Aydın

Sağ Kanat: Emine Gökdemir, Bilge Nur Öztürk

Sol Oyun Kurucu: Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz, Ayşenur Sormaz

Orta Oyun Kurucu: Yasemin Şahin, Gülcan Tügel

Sağ Oyun Kurucu: Beyza Karaçam, Merve Özbolluk

Pivot: Cansu Akalın, Ceren Demirçelen, Meryem Erdoğan