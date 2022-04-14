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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ve İsveç maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor

2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımımız, 20 Nisan tarihinde Kastamonu'da Sırbistan ve 23 Nisan'da deplasmanda İsveç ile oynayacağı karşılaşmaların hazırlıkları için kampa girdi.

14 Nisan 2022, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ve İsveç maçlarının hazırlıklarını sürdürüyor

Ankara THF Spor Kompleksi'nde çalışmalarını Başantrenör Costica Buceschi yönetiminde sürdüren Kadın A Milli Takımımız, 17 Nisan'dan itibaren çalışmalarını Kastamonu'da sürdürecek.


A Milli Kadın Hentbol Takımı kamp kadrosunda şu isimler sporcular yer alıyor:

Kaleciler: Merve Durdu (Kastamonu Bld.), Yağmur Bembeyaz (Ankara Ego), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Bld.)

Sol Kanatlar: Kübra Sarıkaya (Kastamonu Bld), Fatma Gül Sakızcan (Yalıkavak), Tuana Akman (Beta Transformatör Adasokağı)

Sağ Kanatlar: Nurşah Sancak (Yalıkavak) Beyza İrem Türkoğlu (Esbjerg), Ayşenur Kara (Görele Bld)

Sol Oyun Kurucular: Aslı İskit (Thürınger Hc), Neslihan Çalışkan (Kastamonu Bld.), Betül Yılmaz (Kastamonu Bld.), Ayşenur Sormaz (Anadolu Üni.)

Orta Oyun Kurucular: Yasemin Şahin (Yalıkavak Sk), Döne Gül Bozdoğan (Konyaaltı Bld.), Serpil İskenderoğlu (Kastamonu Bld), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.)

Sağ Oyun Kurucular: Beyza Karaçam (Yenimahalle Bld), Merve Özbolluk (Üsküdar Bld.), Ece Sözmen (İzmir Bş Bld.)

Pivotlar: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Bld.), Ceren Demirçelen (Kastamonu Bld), Cansu Akalın (Kastamonu Bld.)

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